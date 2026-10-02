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Непал започва проект за отводняване на четири ледникови езера в Хималаите

Непал започва проект за отводняване на четири ледникови езера в Хималаите
АП/БТА

Властите бързат да намалят рисковете от катастрофални наводнения след скорошно бедствие, което отне живота на повече от 1400 души

Непал ще стартира мащабна и високорискова операция през тази фискална година за отводняването на четири ледникови езера, разположени високо в планините, съобщава Ройтерс. Властите бързат да намалят рисковете от катастрофални наводнения след скорошно бедствие, което отне живота на повече от 1400 души.

Спасителите все още издирват над 5000 души, изчезнали в граничния регион с Китай, след като срутване на глетчер през август предизвика свлачища и внезапни наводнения в долините.

„Целта ни е да намалим опасността езерата да пробият естествените си диги и да ограничим риска от наводнения по поречието надолу“, заяви Субаш Туладхар, експерт от правителствения изследователски център, натоварен с надзора на новия проект. Чрез специални канали водата ще бъде източвана контролирано в близките реки. Работниците обаче са изложени на сериозни здравни рискове поради продължителния престой на голяма надморска височина, освен постоянната опасност от внезапни разливи.

Проектантските дейности и детайлните проучвания, насочени към централните и източните езера Тулаги, Долен Барун, Лумдинг Цхо и Хонгу II, ще започнат през фискалната година, която продължава до средата на юли 2027 г..

Тези езера се намират на височина между 4050 и 5483 метра и се нареждат сред най-опасните в страната според доклад от 2020 г. на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и Международния център за интегрирано планинско развитие (ICIMOD). Проектът е на стойност 50 милиона долара и ще бъде финансиран от Зеления фонд за климата, ПРООН и непалското правителство.

Отводнителният проект може да отнеме до шест години. Дейностите по източването чрез шлюзови структури ще започнат след детайлното проучване, поясни Санджиб Барал, изпълнителен директор на центъра. Инициативата ще включва монтаж на сензори, системи за прогнозиране и ранно предупреждение за наводнения, както и укрепване на устойчивостта на общностите надолу по поречието. В миналото Непал вече успешно понижи с 3 метра нивата на ледниковите езера Цхо Ролпа през 2000 г. и Имджа преди 10 години.

Спешните мерки се предприемат след опустошителните скорошни наводнения. Бедствието в Непал послужи като предупреждение за целия свят, заяви 36-годишният премиер Балендра Шах в емоционална реч пред ООН миналия месец, хвърляйки вината върху климатичните промени. Изчезващите глетчери и нестабилните планински склонове показват, че страната плаща тежка цена, въпреки нищожните си вредни емисии. Непал губи средно по над 300 живота годишно от екстремни климатични явления, а последните наводнения съсипаха дузина хидроелектроцентрали, пътища и селища. На държавата ще са ѝ необходими близо 5 милиарда долара за възстановяване.

Учените алармират, че с покачването на температурите хималайските ледници се оттеглят, оставяйки след себе си нестабилни езера, крепени само от лед и ронливи скали точно над гъсто населени долини.

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