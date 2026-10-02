Авария оцвети река Бели Искър, от ВиК обясниха какво се е случило

Авария по довеждащия водопровод от местността "Пукната скала" към Самоков е причинила промяна в цвета на водата в река Бели Искър.

При инцидента се е скъсал участък от водопровода с дължина около 20 метра, вследствие на което са се свлекли земни и скални маси. Те са попаднали директно в речното корито и са оцветили водата.

От ВиК - София област обясняват, че за отстраняване на последствията ще бъде необходимо почистване на коритото на Бели Искър със специализирана техника.

Вече е създадена организация за ремонт и възстановяване на авариралия участък от водопровода.

От дружеството уверяват, че въпреки видимата промяна в цвета няма химическо или биологично замърсяване на водата, нито опасност от такова.

Докато аварията бъде отстранена, водоснабдяването на Самоков ще се осигурява от Рилския водопровод.