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Прокуратурата иска постоянен арест за Славчо Мегеров за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата иска постоянен арест за Славчо Мегеров за убийството на Илиян Филипов
БТА

Има доказателства за това, че на 30 септември 2026 г., в Пловдив, към 1:00 часа през нощта, в жилищна кооперация, Славчо Мегеров е прострелял с огнестрелно оръжие пострадалия Илиян Филипов

На 4 октомври 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Славчо Мегеров.

Той бе привлечен като обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Към момента са събрани доказателства за това, че на 30 септември 2026 г., в Пловдив, към 1:00 часа през нощта, в жилищна кооперация, Славчо Мегеров е прострелял с огнестрелно оръжие пострадалия Илиян Филипов.

Подаден е сигнал на тел. 112 и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му.

Двамата са се познавали. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен - неуредени финансови отношения между двамата.

По досъдебното производство се провежда активно, всеобхватно и обективно разследване. Извършени са множество огледи на местопроизшествие, на имоти, на жилищни сгради, на автомобили, иззети са веществени доказателства, част от които са предмет на изследване по назначени по делото експертизи и др.

Работи се по различни версии, включително и за евентуално установяване на съпричастност на други лица към извършване на престъплението.

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