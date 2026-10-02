Над 750 000 българи вече имат достъп до здравните си досиета през „еЗдраве“

Здравните досиета на повече от 750 000 граждани вече са достъпни през мобилното приложение „еЗдраве“, съобщиха от „Информационно обслужване“.

Активните потребители на приложението са достигнали 485 000. Останалите досиета са на деца до 18-годишна възраст, чиито профили са свързани с тези на техните родители.

Само за последните шест месеца броят на потребителите е нараснал с 50%. Най-активно приложението се използва от жени на възраст между 31 и 50 години.

Чрез „еЗдраве“ гражданите могат да проверяват електронните записи в Националната здравноинформационна система (НЗИС), включително извършени медицински прегледи, издадени електронни рецепти и направления, лабораторни изследвания, поставени ваксини и други медицински данни.

По този начин потребителите разполагат с медицинската си история на едно място и могат да я проверяват директно през мобилния си телефон.

Нов модул за денталното лечение

Предстои още този месец в приложението да заработи модул „Дентално лечение“. В него ще бъде достъпна информация за извършени стоматологични прегледи, процедури и дейности, както и за зъбния статус на пациента.

Активирането на „еЗдраве“ може да стане с квалифициран или облачен електронен подпис. Услугата се предлага и на място в офисите на „Информационно обслужване“, регионалните здравни инспекции и районните здравноосигурителни каси.

1760 сигнала за съмнения за нарушения

От август приложението предлага и възможност за онлайн подаване на сигнали за нерегламентирани медицински дейности.

До момента гражданите са изпратили 1760 сигнала за предполагаеми нарушения, а контролните органи на Националната здравноосигурителна каса са започнали 560 проверки.

Най-много сигнали са свързани с прегледи, резултати от направления и хоспитализации. Те засягат лечебни заведения основно в София, Варна, Пловдив и Бургас.