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Десетки жертви на нов наркотик -какво знаем за циклорфинът

Десетки жертви на нов наркотик -какво знаем за циклорфинът
БТА/Архив

Циклорфинът е 10 пъти по-силен от фентанила

Повече от 40 души са починали от свръхдоза в САЩ през последните две години заради циклорфин – наркотик, който е 10 пъти по-силен от фентанила.

Синтетичният опиоид действа върху нервната система и намалява болката, но употребата му, чийто мащаб трудно може да бъде измерен, тревожи американските власти, съобщава Slate, пише БТВ.

Онлайн изданието New Atlas посочва, че броят на жертвите може да е значително по-голям. Неотдавнашният ръст в популярността на хапчетата затруднява властите да оценят реалния мащаб на употребата. Веществото е идентифицирано едва преди две години от американския Център за изследване и образование в областта на криминалистиката.

Подобно на морфина и фентанила, циклорфинът облекчава болката. Той има и еуфоричен ефект, което го прави привлекателен за употреба. В същото време е по-опасен от фентанила заради склонността си да предизвиква дихателна недостатъчност.

Международни програми за мониторинг оценяват, че пазарът на този наркотик се разраства бързо, особено в Северна Америка. Веществото вече е откривано повече от 200 пъти при конфискации на наркотици в десет държави. Смята се, че е причинило най-малко 78 смъртни случая. През април Службата на Белия дом за национална политика в областта на наркотиците издаде предупреждение за опасността.

„Смъртоносността и бързото действие на циклорфина го превръщат в спешна заплаха, с която в момента се сблъскват клиницисти, служители на спешните служби и специалисти по обществено здраве“, пише в редакционна статия, публикувана в Journal of Pain Research.

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