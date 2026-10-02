Полицейска акция в Разград преди изборите: Изградени са КПП-та

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Разград, като в нея участват служители на полицията и жандармерията. Сред основните цели е противодействието на престъпления, свързани с политическите права на гражданите.

В рамките на акцията са изградени контролно-пропускателни пунктове на територията на районните управления в Разград и Лозница. На тях се извършват проверки на преминаващите превозни средства.

В засиления контрол участват екипи на "Охранителна полиция“, "Пътна полиция“, "Криминална полиция“ и Дирекция "Жандармерия“.

Проверяват се търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има информация, че е възможно да се извършва престъпна дейност или административни нарушения. Обект на контрол са и места, на които се събират лица от активния криминален контингент.

Акцията е насочена още към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и засилване на полицейското присъствие в определени уязвими райони и квартали.

Операцията се провежда на фона на предприетите от МВР мерки във връзка с предстоящите президентски избори. От 25 септември до 26 октомври ведомството поддържа денонощни канали за сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с изборния процес.