Украйна е нанесла поражения по петролни съоръжения на Русия

Украинските сили са нанесли удари по петролни съоръжения в руските Волгоградска и Самарска област, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на президента на Украйна Володимир Зеленски и на официална информация от Генералния щаб на украинската армия.

„Отговаряме на руската ескалация с наши собствени далекобойни санкции. Практически всеки ден постигаме важни резултати. През последното денонощие бяха поразени петролни съоръжения в Самарска и Волгоградска област“, обяви Зеленски в социалната мрежа Фейсбук.

По думите на държавния глава успешни операции са реализирани също в Черно море, както и на територията на Воронежка, Нижегородска, Волгоградска, Самарска област и Краснодарския край. Сред основните цели на далекобойните атаки са били военни летища, промишлени предприятия, петролни рафинерии, ракетно-космически център и складове за боеприпаси.

От украинския Генерален щаб потвърдиха, че при офанзивата в нощта срещу 2 октомври са поразени рафинерията „Лукойл-Волгограднефтепереработка“ във Волгоград и линейна производствено-диспечерска станция за приемане, съхранение и смесване на петрол в Самарска област. В района на Волгоградското предприятие са регистрирани експлозии и пожар.

ТАРАЛЕЖ припомня, че руските власти по-рано днес потвърдиха за украински атаки като добавиха, че са свалили общо 646 дрона.

„Лукойл-Волгограднефтепереработка“ е сред най-големите петролни рафинерии на територията на Русия, разполагаща с капацитет да обработва близо 15 млн. тона суровина годишно. Обектът произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, като според Киев е пряко обвързан със снабдяването на руските въоръжени сили.

Поразената инфраструктура в Самарска област функционира като ключов разпределителен хъб за суровина, транспортирана по тръбопроводи от Татарстан и Западен Сибир. Там се извършва смесването на различни сортове петрол за производството на експортния руски бленд „Уралс“ (Urals), формиращ до половината от петролния износ на Москва. Според разузнавателните данни това съоръжение също обслужва логистичните нужди на руската армия. Точният мащаб на нанесените материални щети все още се изяснява.