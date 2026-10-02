От 92 на 115 места: Обновиха детска градина в Банкя

Капацитетът на детска градина №25 "Изворче" в Банкя е увеличен от 92 на 115 места след обновяването на сградата. Кметът на София Васил Терзиев откри обновеното детско заведение на 2 октомври.

След реализацията на проекта градината вече разполага с пет групи вместо досегашните четири, като е разкрита още една яслена група.

Инвестицията е на стойност 982 019,39 евро и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, показва информацията на Столичната община. Общината осигурява средствата за строителния надзор.

Ремонтът включва обновяване на покрива, топлоизолация, подмяна на ВиК и електрическите инсталации, хидроизолация, нова вътрешна дограма и мерки за енергийна ефективност. Подобрено е и дворното пространство, където са изградени детски площадки. Осигурена е и достъпна среда за хора със специални потребности.

При откриването Терзиев заяви, че образованието остава основен приоритет на Столичната община, като подчерта значението на средата както за децата, така и за служителите в образователните институции.

По данни на общината от началото на мандата са разкрити над 3000 нови места в детски градини и ясли, а още над 1500 се очаква да бъдат осигурени в повече от 20 обекта, които се проектират, строят или разширяват.

ДГ "Изворче" е част от проектите в образователната инфраструктура на София, финансирани по НПВУ. По информация на Столичната община с подкрепата на плана се реализират 12 проекта за нови сгради и разширения на детски градини, пет училища, четири читалища и младежки център.