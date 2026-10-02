Национално обучение в Банско: Спасители и кучета от цялата страна се обучават за реакция при бедствия

Ключово национално обучение на планински спасители се провежда в района на Банско, като в него участват спасители от цялата страна. В периода от 30 септември до 4 октомври 20 специално обучени кучета и 24 водачи от групата за спасяване към Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК усъвършенстват уменията си за действия при бедствия, аварии и катастрофи.

Занятията се провеждат не само в планинска среда, но и на специализиран полигон в землището на село Драглище. Създаден с подкрепата на общините Банско и Разлог, полигонът има национално значение заради условията, близки до реалните, които предоставя за обучение при земетресения, наводнения и пожари.

За практическите задачи са подготвени и специални сгради, в които екипите отработват координацията си при критични ситуации, когато всяка секунда е от значение за спасяването на човешки живот, съобщиха от Общината.

Подготовката има значение не само за региона, тъй като именно тези екипи България изпраща за оказване на помощ при международни кризи. През 2023 г. оперативна група от същото формирование активно се включи в спасителните дейности след опустошителните земетресения в Турция.

В историята на групата са записани и участия в спасителни операции след бедствията в Турция през 1999 г. и в Армения през 1988 г. Това показва, че днешното учение в Банско е инвестиция в националната и международната сигурност.

От Община Банско определиха събитието като важно: "Зад всяко спасително куче стои много обучение. Зад всеки водач - години опит, дисциплина и отговорност. А зад тяхната работа стои една обща цел, че когато бедствието се случи, да бъдат там, където някой има нужда от помощ." Според общината подготовката не е просто тренировка, а "инвестиция в готовността да бъде спасен човешки живот".