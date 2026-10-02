Издирват 89-годишна жена в Шуменско

89-годишната Зекие Юсеин Юсеин е в неизвестност, като полицията в Шумен я издирва по молба на близките ѝ, съобщиха от ОД на МВР.

По данни на сина ѝ той я посетил снощи около 21:00 часа в дома ѝ в Никола Козлево. При посещение тази сутрин около 09:30 часа установил, че жената липсва и оттогава не е известно къде се намира.

По всяка вероятност Зекие Юсеин е била облечена с тъмни дрехи и е носела забрадка. Тя е висока около 160 см, с бяла коса и кафяви очи, като ходи леко приведена.

От полицията призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на Зекие Юсеин, да сигнализира на телефон 054/ 800-588, на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.