Учени изследват почвата в търсене на Ноевия ковчег в Турция

Учените приключиха първия тримесечен етап от теренните проучвания в планината Арарат (Източна Турция), където според преданията се намират останките от библейския Ноев ковчег. Информацията за края на експедицията бе съобщена от турския вестник „Стар“.

Специалистите концентрираха своите усилия в местността Дурупънар в провинция Агръ, разположена на трийсетина километра от границата с Армения. В проучванията, проведени в интервала от 28 юни до 30 септември, се включиха около 20 експерти от пет държави. Проектът обединява няколко научни направления, сред които геофизика, геология и археология.

По време на разкопките изследователите са събрали 360 почвени проби, които вече са изпратени за детайлен лабораторен анализ в Университета „Йълдъръм Баязит“ в Анкара. Тестовете трябва да установят дали в почвата има фосили от корабни елементи, следи от човешко присъствие или древни органични материали. Екипът се надява, че резултатите ще дадат отговори на вековната мистерия и допълва, че предвид темата в бъдеще може да се наложи и намесата на теологията, тъй като Потопът е описан в Корана и останалите свещени книги на авраамическите религии.

Областният управител на окръг Агръ Йондер Бозкурт призова за търпение и подчерта, че към днешна дата все още няма научна категоричност за откриването на обекта. Той отбеляза, че финални заключения ще се правят едва след като излязат технологичните изследвания и се проучи цялата академична литература. Бозкурт допълни, че проектът има огромен туристически потенциал за региона, но апелира обществеността да се доверява само на официални научни съобщения, а не на спекулации в социалните мрежи.