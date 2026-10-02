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Осъдиха двама грузинци на по 3 години условно за контрабанда на 20 пистолета

Осъдиха двама грузинци на по 3 години условно за контрабанда на 20 пистолета
Pixabay

Изпитателният срок е пет години

Двама грузински граждани бяха осъдени от Окръжния съд в Хасково на по три години условно за контрабанда на 20 бойни пистолета през "Капитан Андреево", съобщиха от пресслужбата на съда.

Наказанието идва след споразумение между защитата на обвиняемите с прокуратурата, одобрено от съда.

Осъдените са 25 и 21 години.

Случаят е от 15 юли, когато при проверката двамата пътници в автобус от Турция през България за Полша се върнали до автобуса, взели две раници и ги изхвърлили в кош за отпадъци. Поведението им било забелязано, а при последвалата съвместна проверка на граничните полицаи и митническите служители в раниците бяха открити общо 20 бойни пистолета марка „GLOCK“, 20 пълнители за тях, всички на обща стойност 8000 /осем хиляди/ евро.

На 17 юли Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите - Вусал Масимов и Пируз Оружов, отбелязва БТА.

Изпитателният срок е пет години, а всеки от нарушителите ще трябва и да плати глоба в размер на 10 225,84 евро.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

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