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Локализиран е пожарът в Харманлийско

Локализиран е пожарът в Харманлийско
БТА

Огънят е засегнал 600 декара

Локализиран е пожарът между селата Коларово и Доситеево, община Харманли, съобщиха от областната администрация в Хасково.

Пожарът избухна днес към 13 часа. 

На място бяха изпратени 10 екипа огнеборци от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН), а в гасенето се включиха и доброволци от Доброволно формирование – Харманли. За ограничаване на разпространението на огъня в условията на силен вятър бяха изградени просеки с помощта на булдозер.

По първоначални данни огънят е обхванал площ от приблизително 600 декара, включваща лозови масиви, сухи треви, храсти и смесена гора, отбелязва БТА.

Екипите на РДПБЗН продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, уточняват от пресцентъра.

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