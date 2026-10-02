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Заради тежка катастрофа е блокиран пътят Плевен – Русе

Заради тежка катастрофа е блокиран пътят Плевен – Русе

Жена е пострадала при инцидента

Тежка катастрофа стана днес по обяд на пътя Плевен-Русе, заради което движението по главния път бе блокирано. 

При инцидента е ранена една жена.

Произшествието е станало в участъка между селата Масларево и Горна Студена.

По първоначална информация челно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния удар едната от колите е изхвърчала от пътното платно. На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, предава НОВА.

При инцидента е пострадала жена, която е транспортирана към най-близкото лечебно заведение за преглед и оказване на медицинска помощ. Няма повече подробности за нейното състояние.

Участъкът между Масларево и Горна Студена остава временно блокиран. Организирани са огледи на местопроизшествието, като полицията изяснява причините за сблъсъка. 

От „Пътна полиция” призовават шофьорите да карат с повишено внимание и по възможност да използват алтернативни маршрути.

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