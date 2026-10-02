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Катастрофа между джип и бетоновоз затвори път в Пловдивско

Катастрофа между джип и бетоновоз затвори път в Пловдивско
Facebook/ КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Пострадал е шофьорът на джипа, движението е блокирано

Основният път между Раковски и пловдивското село Стряма е затворен след сблъсък между джип и бетоновоз. При катастрофата е пострадал шофьорът на джипа, като полицията не съобщава подробности за състоянието му.

В 15:00 часа на телефон 112 е подаден сигнал за произшествието. След удара джипът се е врязал в мантинелата, докато бетоновозът е останал на пътното платно.

Заради блокирания участък много от автомобилите се движат по черни пътища през земеделските площи. Други шофьори са избрали обходен маршрут през село Шишманци. Към момента отсечката между Стряма и Раковски все още е затворена.

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