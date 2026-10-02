Асен Василев за ултиматума на Пеевски: Ако има документи, да ги дадат на прокуратурата

Асен Василев коментира в предаването "Лице в лице" спора около твърденията за 36 фактури от Малта, както и заявката на Делян Пеевски, че ако бъде доказана негова връзка със случая, ще подаде оставка като лидер на ДПС. Пеевски поиска при обратния сценарий вътрешният министър Иван Демерджиев да бъде уволнен или премиерът Румен Радев да подаде оставка.

Според Василев, ако правителството разполага с подобни документи, те трябва да бъдат показани и предадени на компетентните органи.

"Парламентът не е телевизионно студио. Ако има тези документи, те да бъдат предадени в прокуратурата. Тя да си свърши работата, да повдигне обвинение, ако е нарушен законът, и да се произнесе", заяви Василев.

На въпрос за доверието в прокуратурата той посочи, че именно затова Демерджиев трябва ясно да покаже докъде е стигнало разследването и какви документи са събрани, след което материалите да бъдат предадени на държавното обвинение.

Василев свърза темата и с предишните твърдения на управляващите за наследеното състояние на публичните финанси. Според него кабинетът на Радев сам е опровергал част от тезите си за "тежко наследство", след като е приел отчета за изпълнението на бюджета за 2025 г. с данните, оставени от предишното управление.

"Пет месеца след влизане в управлението те приемат отчета за 2025 година и в отчета пише числата, които са изнесени и които Евростат потвърди. Ако е имало такива неща, те трябва да бъдат в отчета", коментира Василев.

Той посочи дефицит от 3,5%, като заяви, че според него приемането на тези данни от настоящия кабинет поставя под въпрос предишните му твърдения за неразплатени разходи и "фактури в чекмеджета".

На въпрос дали изводът е, че при предишното управление всичко е било наред, Василев отговори, че не разполага с детайлните финансови разбивки, но подчерта, че самото приемане на данните от кабинета на Радев противоречи на част от предходните му твърдения.

"Самият факт, че правителството на Румен Радев приема числата на правителството "Желязков" и ги дава към парламента, означава, че те опровергават всичките тези приказки, които говориха какво било наследството и какво скрито нещо имало или нямало", заяви той.

Василев засегна и темата за пътната безопасност и мантинелите. По думите му по обществени поръчки за мантинели са били предлагани значително завишени цени, за което е било сигнализирано и в парламента.

Той съобщи още, че е започната петиция и е внесено предложение в Народното събрание за използване на бетонни мантинели вместо метални на местата, където това е възможно.

"Внесли сме предложение, което продължава да отлежава в парламента - да се използват бетонни мантинели, където това е възможно, защото това е значително по-сигурно за целия трафик", каза Василев.

Той уточни, че бетонните мантинели не са подходящи за всеки пътен участък, но според него трябва да бъдат използвани навсякъде, където техническите условия го позволяват.

В разговора беше поставена и темата за поскъпването на горивата и мерките на правителството за ограничаване на ефекта от кризата върху гражданите и бизнеса. На въпрос дали според него властта се справя с ценовия скок Василев отговори категорично: "Абсолютно не."

Той разкритикува част от предприетите мерки и припомни подхода от 2022 г., когато гражданите с автомобили с българска регистрация получаваха отстъпка от 25 стотинки на литър гориво директно при зареждане.

По думите му тогава мярката е била финансирана и чрез по-високото облагане на печалбата на "Лукойл" при работата на рафинерията с руски петрол по договорената с Европейския съюз дерогация.

"Парите, вместо да отидат някъде извън България, те си дойдоха обратно при българските граждани", коментира Василев.

Той посочи, че паралелно с това са били осигурени допълнителни средства за обществения транспорт и линиите до по-отдалечени населени места. Според него при сегашната ситуация е необходим по-широк антикризисен пакет, който да обхване както гражданите, така и малкия и средния бизнес.

Василев заяви, че в Бюджет 2026 има 1,7 млрд. евро, или над 3 млрд. лева разходи, за които според него не е обяснено за какво конкретно ще бъдат използвани.

"Ако те бъдат насочени в истински антикризисен пакет и да се погрижат и за фирмите, малките и средните фирми, и да се погрижат за българските граждани, по-лесно ще минем през тази външна криза", каза той.

Като пример Василев посочи настоящата програма за компенсации за електроенергията на бизнеса. По думите му 70 млн. евро отиват към 15 предприятия, вместо подкрепата да обхваща по-широк кръг компании според потреблението им.

Той коментира и предвидените компенсации за земеделския сектор, като заяви, че 100 млн. евро се насочват към зърнопроизводители, които по думите му вече са произвели продукцията си преди поскъпването на горивата.

Според Василев държавата разполага с ресурс за по-мащабни мерки, но е необходимо средствата да бъдат насочени така, че ефектът от кризата да бъде смекчен както за домакинствата, така и за бизнеса.