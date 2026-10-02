Карло Анчелоти е №1 по заплата от националните селекционери

Карло Анчелоти е №1 по заплата националните селекционери, разкрива статия на германското издание „Билд". 67-годишният италианец получава по 10 милиона евро на година, за да води Бразилия. Той подписа със „селесао" през май 2025 година, когато работата му в Реал Мадрид приключи.

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Второто място в класацията е за Юрген Клоп. Бившият мениджър на Ливърпулс се разписва срещу 7 милиона евро на година, което го прави най-високоплатеният треньор на Германия в историята. Въпреки това възнаграждението му за година е по-малко в сравнение с предишната му работа като директор по футболните въпроси в Ред Бул (12 млн.) и преди това в Ливърпул (18 млн.).

Топ 3 допълва Маурисио Почетино, който води националния отбор на САЩ и по силата на този договор получава 6.8 млн. евро на година. Малко след него е Томас Тухел (Англия) с 6 млн. евро.

ТОП 10

1.Карло Анчелоти (Бразилия) - 10 милиона евро годишно

2.Юрген Клоп (Германия) - 7 милиона евро

3.Маурисио Почетино (САЩ) - 6.8 милиона евро

4.Томас Тухел (Англия) - 6 милиона евро

5.Луис де ла Фуенте (Испания) - 5 милиона евро

6.Жорхе Жезус (Португалия) - 4 милиона евро

7.Зинедин Зидан (Франция) - 3,6 милиона евро

8.Шави (Нидерландия) - 3 милиона евро

9.Лионел Скалони (Аржентина) - 2,3 милиона евро

10.Ралф Рангник (Австрия) - 2 милиона евро