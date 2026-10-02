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Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина

Арестуваха трима души, участвали в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина
Pixabay

Измамата е разкрита след шестмесечно разследване

С постановление на Районна прокуратура – Пловдив трима съучастници в схема за препродажба на лизингови коли от чужбина бяха привлечени като обвиняеми. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

Измамата е разкрита след шестмесечно разследване на служители от отдел „Противодействие на икономическата престъпност“.

Мъжете на възраст 62, 52 и 29 години са арестувани при спецакция вчера, а от адресите им и ползвани помещения на територията на Пловдив, Асеновград и Кърджали са иззети множество веществени доказателства, сред които типови договори за покупко-продажба, пълномощни, празни бланки за регистрация на МПС, регистрационни талони, български и чуждестранни регистрационни табели, уточнява БТА.

Изяснена е и схемата, по която тримата са се сдобивали с колите от държави в Западна Европа, регистрирали са ги успешно в България и са ги предлагали за продажба на привлекателни цени чрез обяви в интернет или фиктивни посредници. Впоследствие обаче се оказвало, че въпросните моторни превозни средства са обявени за издирване в Шенгенската информационна система, след като вноските им са спрени в чуждестранните лизингови компании и се налага полицията да ги изземе от нищо неподозиращите нови собственици.

На този етап от разследването са документирани три подобни сделки за автомобили на стойност между 10 и 30 хиляди евро, като работата за установяване на още потърпевши купувачи продължава. 

След доклад на материалите в Районна прокуратура – Пловдив на тримата задържани е повдигнато обвинение. С постановление на наблюдаващия делото прокурор 52-годишният е задържан за срок до 72 часа в ареста, а на съучастниците му е наложена мярка „парична гаранция“. 

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