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Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната

Иран настоява за дипломатическо решение и гаранции от САЩ за прекратяване на войната
Снимка: AP/БТА

Техеран заявява, че продължава да търси изход чрез преговори, въпреки твърденията за нарушени ангажименти от страна на Вашингтон

Ръководителят на Центъра за политически и международни изследвания към иранското Министерство на външните работи Саид Хатибзаде заяви, че Техеран продължава да подкрепя дипломатическото решаване на спорните въпроси въпреки твърденията за нарушени ангажименти и нелоялност от страна на САЩ, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Хатибзаде заяви, че Иран настоява Вашингтон да предостави конкретни гаранции за прекратяване на войната. По думите му седемдневната инициатива на Техеран е част от този дипломатически подход.

Иранският заместник външен министър направи изявлението в интервю за телевизия "Россия-1" в отговор на въпрос за публикации в американски медии, според които предстоящите преговори с посредничеството на Катар са стигнали до задънена улица.

По думите му политиката и планът на Иран са насочени към прекратяване на кризата чрез дипломатически средства, въпреки че според него другата страна многократно е нарушавала доверието в хода на преговорите.

Хатибзаде посочи, че през последните няколко седмици, след като правителството на САЩ е нарушило споразумението от Исламабад, Иран е поддържал отбранителната си готовност на възможно най-високо равнище.

Техеран е останал подготвен за всеки възможен сценарий, като едновременно с това е продължил да търси дипломатически пътища за предотвратяване на регионална криза.

Според Хатибзаде Иран е използвал посредници като Катар и Пакистан, за да представи свои предложения в отговор на отправени запитвания.

Сред тях е "седемдневният план за уреждане" или "седемдневната инициатива", както е станал известен.

"Представихме този план на американската страна чрез Катар и наскоро получихме позицията на другата страна чрез катарския посредник и по време на краткия престой на външния министър при завръщането му от Ню Йорк", каза той.

Иранската позиция остава насочена към дипломатическо уреждане на кризата, като Техеран едновременно поддържа висока степен на отбранителна готовност и настоява за конкретни гаранции от САЩ.

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