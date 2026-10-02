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Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

Лавина затрупа 29-годишна състезателка по ски

Жулиет Уилман загина трагично под връх Серо Крестон в Аржентина

Френската скиорка в свободния стил Жулиет Уилман загина на 29-годишна възраст, след като беше затрупана от лавина в Аржентина, съобщава порталът Powder. Според информацията трагичният инцидент е станал под връх Серо Крестон (2050 метра надморска височина) до град Ел Чалтен. Населеното място е популярна дестинация за алпинизъм, ски туризъм и планинарство.

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Уилман е била заедно със съпруга си Пиер-Идрид Мехди (30 г.), когато са попаднали в лавината, която ги е смъкнала с 400 метра надолу по склона до района на Лаго дел Десиерто.

Според департамента по сигурност на Санта Крус първите данни за свличането на снежната маса са постъпили около 12:30 часа по обяд във вторник. Подаден е сигнал към спасителните служби.

Уилман е родена в Марсилия и произхожда от семейство на запалени скиори. Самата тя започва кариера като състезател в алпийските дисциплини на ските, но на 19-годишна възраст се прехвърля в свободните стилове на спускането. През 2019 г. се класира за Световната купа по фрийрайд.

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