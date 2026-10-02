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Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

Селекционерът на Исландия сравни България с ранено живото

В исторически план родните национали имат предимство срещу този съперник

Селекционерът Исландия Арнар Гунлаугсон направи любопитно сравнение с България преди мача между двата отбора в Рейкявик от Лигата на нациите. Домакините са лидер в групата с 4 точки, докато родните национали за последни само с 1 точка.

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„Сега е по-лесно да се работи, отколкото след мача срещу Естония и това идва с постигането на добри резултати и страхотно представяне като игра. Беше добра победа в Люксембург, но сега мачът е зад гърба ни и трябва да сме готови утре. Ще бъде труден мач срещу ранено животно, ранените животни са опасни“, заяви Гунлаугсон по повод българския тим, който идва в Рейкявик след поражение с 1:2 от Люксембург и 0:0 с Естония.

В исторически план България има доста положителен баланс срещу Исландия - четири победи от общо пет двубоя с обща голова разлика 12:7. Това обаче не може да бъде успокоение за националния отбор, който ще бъде с нов селекционер в лицето на Атанас Рибарски.

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