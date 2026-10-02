МРРБ предвижда 110 млн. евро за подкрепа на малкия и среден бизнес във въглищните региони в страната

110 млн. евро за подкрепа на малкия и среден бизнес във въглищните региони на страната до 2029 г. предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., съобщиха от МРРБ.

За целта Управляващият орган на програмата публикува за обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия (МСП) към икономическия преход – НОВА“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“.

Очаква се процедурата да бъде отворена за подаване на проектни предложения до края на 2026 г., а кандидатстването с проекти да продължи до 3 месеца след официалното ѝ обявяване.

Мярката е насочена към подпомагане на малкия и среден бизнес в най-засегнатите от климатичния преход региони чрез подкрепа за инвестиции в икономически дейности от национални и регионални приоритетни производствени сектори. Целта е да се осигури възможност на региона и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда, посочват от Министерството. Допустими кандидати са микро-, малки и средни предприятия, изпълняващи производствени инвестиции на територията на общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и в общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Предложението е да се подкрепят мерки за производствени инвестиции с цел увеличаване на заетостта и подобряване на конкурентоспособността, дейности за строително-монтажни работи, придобиване на дълготрайни и недълготрайни материални дейности, обучение, придобиване на машини и др. Тези дейности трябва да доведат до диверсифицирана местна икономика, осигуряваща устойчиво развитие и растеж, създаване на нови работни места и условия за производство на висока брутна добавена стойност.

Предлага се минималната помощ за проект да е 50 000 евро, а максималният размер на помощта за микро- и малки предприятия да бъде до 300 000 евро, а за средни предприятия – до 500 000 евро.

Общото финансиране от 110 млн. евро също е разделено на регионален принцип.

Регион Стара Загора, включващ общините от област Стара Загора и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Хасково, Димитровград, Елхово, Сливен и Тунджа, е предвидено да получи малко над 86 млн. евро. За регион Перник са предвидени 13,6 млн. евро, а за регион Кюстендил – малко над 10,2 млн. евро.

С оглед осигуряване на максимална публичност и прозрачност Управляващият орган предоставя възможност на заинтересованите страни да изпращат предложения до 12 октомври 2026 г. (включително) на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg. Постъпилите предложения ще бъдат детайлно разгледани и анализирани при финализирането на документа, преди неговото разглеждане от Комисията за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.