Новини
Търси
Подкаст
Икономика

МРРБ предвижда 110 млн. евро за подкрепа на малкия и среден бизнес във въглищните региони в страната

МРРБ предвижда 110 млн. евро за подкрепа на малкия и среден бизнес във въглищните региони в страната
МРРБ

Общото финансиране е разделено на регионален принцип

110 млн. евро за подкрепа на малкия и среден бизнес във въглищните региони на страната до 2029 г. предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., съобщиха от МРРБ. 

За целта Управляващият орган на програмата публикува за обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия (МСП) към икономическия преход – НОВА“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“.

Очаква се процедурата да бъде отворена за подаване на проектни предложения до края на 2026 г., а кандидатстването с проекти да продължи до 3 месеца след официалното ѝ обявяване.

Мярката е насочена към подпомагане на малкия и среден бизнес в най-засегнатите от климатичния преход региони чрез подкрепа за инвестиции в икономически дейности от национални и регионални приоритетни производствени сектори. Целта е да се осигури възможност на региона и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда, посочват от Министерството. Допустими кандидати са микро-, малки и средни предприятия, изпълняващи производствени инвестиции на територията на общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и в общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Предложението е да се подкрепят мерки за производствени инвестиции с цел увеличаване на заетостта и подобряване на конкурентоспособността, дейности за строително-монтажни работи, придобиване на дълготрайни и недълготрайни материални дейности, обучение, придобиване на машини и др. Тези дейности трябва да доведат до диверсифицирана местна икономика, осигуряваща устойчиво развитие и растеж, създаване на нови работни места и условия за производство на висока брутна добавена стойност.

Предлага се минималната помощ за проект да е 50 000 евро, а максималният размер на помощта за микро- и малки предприятия да бъде до 300 000 евро, а за средни предприятия – до 500 000 евро.

Общото финансиране от 110 млн. евро също е разделено на регионален принцип.

Регион Стара Загора, включващ общините от област Стара Загора и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Хасково, Димитровград, Елхово, Сливен и Тунджа, е предвидено да получи малко над 86 млн. евро. За регион Перник са предвидени 13,6 млн. евро, а за регион Кюстендил – малко над 10,2 млн. евро.

С оглед осигуряване на максимална публичност и прозрачност Управляващият орган предоставя възможност на заинтересованите страни да изпращат предложения до 12 октомври 2026 г. (включително) на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg. Постъпилите предложения ще бъдат детайлно разгледани и анализирани при финализирането на документа, преди неговото разглеждане от Комисията за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

 

Още по темата

1,8 млн. евро загуби: МРРБ сезира прокуратурата за сделки на „ВиК Енерджи Груп“

1,8 млн. евро загуби: МРРБ сезира прокуратурата за сделки на „ВиК Енерджи Груп“

МРРБ инвестира 14 млн. евро в пограничните села със Сърбия и РС Македония

МРРБ инвестира 14 млн. евро в пограничните села със Сърбия и РС Македония

На среща в МРРБ обсъждат бъдещето на Природен парк „Витоша“

На среща в МРРБ обсъждат бъдещето на Природен парк „Витоша“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

ЕБВР засилва инвестициите в инфраструктурата в България

ЕБВР засилва инвестициите в инфраструктурата в България

Европейският пазар стабилизира продажбите на Tesla

Европейският пазар стабилизира продажбите на Tesla

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

Цената на дизела във Великобритания с исторически рекорд

Водещи

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

Саудитска Арабия подготвя офанзива срещу хутите заради контрола над Баб ел Мандеб

  • Преди 8 минути
Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

  • Преди 21 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който сърцето преглежда старите си договори

  • Преди 25 минути
Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

Най-важното от спорта на 02.10.2026 година

  • Преди 26 минути
ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

Димитър Хаджидимитров: Нормализира се ситуацията с цените на горивата на международните пазари

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

17 държави обединяват сили, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета на ЕС

  • Преди 47 минути
Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Най-важното от България на 02.10.2026 г.

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

Новак Джокович изравни рекорд на Надал

  • Преди 51 минути
Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Няколко пожара се разразиха днес в Кюстендилско

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Областният управител на Бургас: Държавата получи възможност да реши проблема с пречиствателната станция в Свети Влас

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

Локомотив Пловдив обяви: Търси се нов собственик

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна

  • Преди 1 час
Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

Почина Мирослав - първият двойно трансплантиран пациент в страната

  • Преди 2 часа
ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

ЕС добавя 130 млн. евро за дронове за охрана на границите

  • Преди 2 часа