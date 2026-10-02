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Протест пред турското посолство в София срещу арестите на ЛГБТ активисти и журналисти в Турция

Протест пред турското посолство в София срещу арестите на ЛГБТ активисти и журналисти в Турция
БТА

Демонстрантите носеха плакати с надписи „Омразата не е семейна ценност“

Протест срещу репресиите и арестите на активисти от ЛГБТИ+, журналисти и правозащитници в Турция бе организиран пред посолството ѝ в София.

Организатори са "Амнести Интернешънъл" България и Сдружение "Леспектра", отбелязва БТА.

Протестът бе съгласуван със Столична община, на място имаше засилено полицейско присъствие.

Организаторите посочиха, че се обединяват срещу репресиите над ЛГБТИ+ активисти, журналисти и правозащитници в Турция и призовават за незабавно освобождаване на всички арестувани и прекратяване на преследването и стигматизацията на ЛГБТИ+ хората в Турция.

"Събрахме се на акция, с която искаме да се противопоставим на действията на властите в Турция, които преди седмица арестуваха повече от 80 души. Правозащитници, активисти и над 160 души са с повдигнати обвинения", каза Найден Рашков от "Амнести Интернешънъл" България.

По думите му  причина за това е и законодателството на Турция.

"Ние вярваме, че човешките права са нарушени. Направени са проверки е в домовете им, в офисите на организации, свързани с правата на човека и ЛГБТИ+ общността", добави той.

"Целта на протеста е да изрази солидарност с колегите от Турция и да се каже, че това не трябва да се случва нито в България, нито в Турция, нито където и да било другаде, където правата на човека трябва да бъдат зачитани", посочи организаторът.

От "Амнести" отбелязаха, че организацията се ангажира системно с правата на хората в Турция, включително на политическите затворници, и че като част от глобалното движение дава гласност на такива случаи. Припомниха и конкретен случай от миналата година с университетски преподавател, задържан в Турция, за който организацията е говорила в България, изразявайки солидарност. 

Участниците в протеста носеха плакати с надписи „Омразата не е семейна ценност“, „Солидарност с ЛГБТ+ общност“, „ЛГБТ правата са човешки права“, „Под тирания никакво семейство не е в безопасност“, „No family is safe under oppression“, „Solidarity with our LGBTQ+ siblings in Turkey“ и „Silence = Death“, „Hate is not a family value“.

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