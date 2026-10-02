Г-7 се съгласи да освободи петролните си резерви след натиск от САЩ

Групата от богати страни от Г-7 се съгласи да освободи 100 милиона барела петрол през следващите четири месеца след силен натиск от администрацията на Тръмп върху Европа да използва запасите си от дизел, предаде POLITICO.

В съвместно изявление след извънредна среща в петък лидерите на Г-7 заявиха, че освобождаването на 100 милиона барела петрол "ще започне незабавно" и ще започне с освобождаването на запасите от дизелово гориво.

Съобщението идва, след като POLITICO съобщи по-рано тази седмица, че администрацията на САЩ е поискала от европейските страни да освободят резерви от дизел на пазара, за да смекчат рязкото покачване на цените на горивото, което се превръщаше в политически проблем за републиканците преди междинните избори следващия месец.

Тръмп също така заплаши да забрани изцяло износа на дизел - голямо безпокойство за европейските страни, тъй като американският дизел представлява повече от половината от вноса на горивото на континента.

Но тази заплаха вече е отстранена, заявиха лидерите на Г-7 в петък. Съгласно споразумението "няма да има ограничения или забрани за износ между страните от Г-7", се казва в изявлението.

Френският президент Еманюел Макрон отрече европейските лидери да са били подтикнати да направят отстъпката със заплахата за износ на дизел, заявявайки пред пресата в петък: "Тонът на нашата дискусия не беше на заплахи; тя беше конструктивна."

Той добави, че Тръмп е бил "много ясен", че няма да има забрана за износ.

В изявлението на лидерите не се уточнява, че освобождаването ще дойде от европейските резерви, но президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в социалните мрежи, че европейските страни са се съгласили да направят значителен принос.

"Европа току-що се съгласи да освободи огромно количество от силно запасения си дизелов петрол", написа Тръмп в Truth Social. "Процесът ще започне незабавно."

Съобщението идва след няколко кръга спешни преговори между европейските правителства относно това как да се реагира на натиска от САЩ, като Франция предложи освобождаването на 100 милиона барела европейски петрол и дизел по-рано в петък.

Г-7 включва Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ.

Въпреки че страните от Г-7 участваха в освобождаването на 400 милиона барела петрол по-рано тази година, водено от Международната агенция по енергетика, много от освободените барели никога не стигнаха до пазара, защото не бяха в състояние да се конкурират с по-евтиния американски суров петрол, който наскоро заля блока, според търговец и дипломат от ЕС. Но официално те бяха налични, казаха източниците.

Двама други дипломати предположиха в петък, че съобщението е просто потвърждение на ангажимента от март.

Източник: POLITICO