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3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас

3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас
БТА

При един от инцидентите има пострадал пътник

Затруднено е движението по пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", посока Бургас, заради три  катастрофи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Първата е възникнала в района на 114 км с участието на два товарни и лек автомобил. По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник в колата.

Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалапица и са с материални щети, информира БТВ.

От полицейските екипи са предприети действия за обработване на сигналите и освобождаване на движението.

От полицията апелират шофьорите, които са попаднали в образувалата се колона, да се движат със съобразена скорост и повишено внимание.

 

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