3 катастрофи бавят движението по АМ "Тракия" в посока Бургас
При един от инцидентите има пострадал пътник
Затруднено е движението по пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", посока Бургас, заради три катастрофи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Първата е възникнала в района на 114 км с участието на два товарни и лек автомобил. По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник в колата.
Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалапица и са с материални щети, информира БТВ.
От полицейските екипи са предприети действия за обработване на сигналите и освобождаване на движението.
От полицията апелират шофьорите, които са попаднали в образувалата се колона, да се движат със съобразена скорост и повишено внимание.