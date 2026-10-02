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Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор

Светият Синод отхвърли жалбите на архимандрит Никанор
БПЦ

Църковното дело срещу него предстои да бъде разгледано от Софийския епархийски църковен съд

Светият Синод днес отхвърли жалбите на архимандрит Никанор (Христо Христов Мишков) срещу стартиралото църковно дело за клевети, обиди и други нарушения, както и срещу временното му отстраняване от свещенослужение.

На заседанието си на 2 октомври Синодът, който разглежда случая като Църковен съд, потвърди, че делото срещу Никанор трябва да бъде разгледано на първа инстанция от Софийския епархийски църковен съд.

Съответно делото се връща в Софийския епархийски църковен съд и ще продължи по същество. Според Синода обвиненията са свързани с поведението на Никанор като свещенослужител в Софийската епархия и с неговите задължения като духовник.

С отделно решение Светият Синод потвърди и трите заповеди на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, с които на 10 август, 26 август и 9 септември на архимандрит Никанор е наложена временна забрана да извършва богослужения и други свещенически служби.

От Синода посочват, че мярката е временна и има предпазен характер. Целта ѝ е да се избегне напрежение и „съблазън“ в църковната общност.

Решенията на Светия Синод по разгледаните жалби са окончателни съгласно Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия. „Против“ горното решение, с особено мнение относно процедурата по съдопроизводство, гласува Старозагорският митрополит Киприан.

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