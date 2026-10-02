САЩ наложиха нови санкции срещу финансовата мрежа на "Хамас"

САЩ наложиха нови санкции срещу мрежата за финансиране на палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи Министерството на финансите на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Мерките са насочени срещу член на военното крило на "Хамас" - Бригадите "Изедин ал Касам", две физически лица, които набират средства във Франция, както и две юридически лица.

Според американското Министерство на финансите санкциите са свързани с финансова структура, която в продължение на години е осигурявала средства за "Хамас" чрез различни механизми, включително благотворителни организации и криптовалути.

"Санкциите разкриват действала в продължение на години сложна финансова структура, която е осигурила на "Хамас" над 2 милиона долара чрез измамни благотворителни организации и канали за криптовалути. Това демонстрира постоянната способност на групировката да адаптира механизмите си за получаване на финансови средства в опит да избегне да бъде разкрита", гласи официалното съобщение на Министерството на финансите.

Сред санкционираните е Салим Абдалах Салим аз Зак, заместник-командир на батальон от военното крило на "Хамас".

По данни на американското Министерство на финансите той управлява мрежата за финансиране на групировката, която използва различни услуги за парични преводи и портфейли за криптовалути.

Мерките са част от усилията на Вашингтон да ограничи финансовите канали, чрез които "Хамас" набира и прехвърля средства.