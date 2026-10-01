Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за TIME, че не вярва на твърденията, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил предварително предупреден от Египет или Обединените арабски емирства за атаката на „Хамас“ от 7 октомври, съобщава The Jerusalem Post.

„Мисля, че ако беше знаел, щеше да направи нещо по въпроса“, каза Тръмп.

По думите му Нетаняху поне би предприел действия, за да бъдат предупредени съответните служби.

По време на интервюто американският президент на няколко пъти избегна директен отговор на въпроса дали Нетаняху трябва да получи още един мандат като премиер на Израел.

В един от случаите Тръмп заяви, че Израел „нямаше да може да се защити“ от Иран без подкрепата на САЩ. При друг въпрос дали израелците трябва отново да гласуват за Нетаняху той каза:

„Мога само да кажа, че вече не се занимавам с политика“, след което отбеляза популярността си в Израел.

Тръмп все пак заяви, че „не би подценявал Биби“, като посочи, че Нетаняху многократно е бил смятан за политически приключил, но е успявал да се върне начело.

Американският президент беше попитан и за Гади Айзенкот, лидер на партия „Яшар“ и потенциален съперник на Нетаняху. Тръмп заяви, че не знае дали би работил по-добре с Айзенкот, отколкото с настоящия израелски премиер.

„Не знам. Не чувам лоши неща за него“, каза Тръмп.