Катя Ивкова: "Медикус Алфа" е работила извън разрешителното си - отнех му разрешението

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е издала заповед за отнемане на разрешението за лечебна дейност на болница "Медикус Алфа" в Пловдив след доклад на Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Това заяви тя по време на изслушване в парламентарната Комисия по здравеопазването.

По думите ѝ докладът е постъпил на 2 септември и е съдържал подробно всички установени нарушения, както и предложение разрешението на лечебното заведение да бъде отнето.

"Установено е, че лечебното заведение е работило извън издаденото разрешително за дейност", заяви Ивкова. Разрешението е било издадено през 2011 г., а след получаването на доклада и вътрешно становище от ресорния заместник-министър тя е издала заповедта.

От Министерството на здравеопазването уточниха по-рано, че решението е взето заради съвкупност от нарушения, включително реално лечение на пациенти в медицински направления извън разрешения обхват на болницата. Заповедта може да бъде обжалвана, но това не спира изпълнението ѝ.

Ивкова посочи още, че в Министерството на здравеопазването няма данни още през февруари да е било получено официално предложение от "Медицински надзор" за отнемане на разрешителното.

По време на изслушването здравният министър коментира и недостига на кадри в системата. По думите ѝ преговорите по колективния трудов договор в здравеопазването продължават, а са осигурени още 15 места за финансиране на лекари специализанти. Предвидени са възможности и за медицински сестри.

Отделна тема беше единният портал за специализанти. Депутатът Катя Панева постави въпроса защо в него продължава да има неактуални обяви и поиска конкретен срок, в който младите лекари ще могат да разчитат на актуална информация за свободните места.

Ивкова обясни, че порталът е бил надграден с нови функционалности и е разпоредила той да бъде представен пред младите лекари, за да бъдат отчетени евентуалните им забележки.

След настояване за конкретен срок министърът пое ангажимент на следващото заседание на здравната комисия да посочи дата, от която информацията в портала ще бъде актуализирана редовно.

По време на изслушването стана ясно още, че преди дни е заседавал Националният съвет по наркотичните вещества, като сред обсъжданите теми е била и употребата на фентанил.