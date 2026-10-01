Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Цолов след драмата в Баку: Това е голяма лична победа

Цолов след драмата в Баку: Това е голяма лична победа
Стопкадър

Българският пилот загуби лидерството във Формула 2, но е още по-мотивиран за решителните кръгове

Никола Цолов направи равносметка на изключително трудния уикенд във Формула 2 в Баку. Българският пилот загуби първото място в генералното класиране, но приема преодоляването на проблемите като важна лична победа.

Цолов разкри, че екипът му е бил изцяло съсредоточен върху подобряването на автомобила, без да си поставя конкретни очаквания за крайния резултат.

„Това бяха наистина трудни моменти, но най-накрая преодолях проблемите заедно с отбора. Реално обаче не очаквах нищо. Просто бяхме концентрирани върху нашата работа“, заяви той пред предаването „Българският лъв“ по DIEMA SPORT 3.

„Гледахме какво можем да подобрим по колата и какво мога аз да подобря. Идеята беше да вземем максимума от нещата, които зависят от нас“, добави българският талант.

Цолов разкри, че черпи допълнителна мотивация от своя татуировка, която му напомня да остане твърд в трудните моменти.

„Гледам тази татуировка всеки път, когато се качвам в колата. Тя ми носи вдъхновение и ми напомня, че трябва да бъда твърд и устойчив“, обясни пилотът.

„Именно устойчивостта е нещото в живота, което ти помага да вървиш напред“, допълни той.

След състезанията в Баку Цолов вече не е лидер в шампионата. Българинът обаче отказва да приема случилото се единствено като разочарование.

„Ако се гледа по този начин, вече не съм лидер. Положението не е розово. Вярвам обаче, че това е част от живота. Всеки преминава през разочарования, а нещата могат да се променят много бързо“, заяви Цолов.

Той определи справянето с трудностите през уикенда като по-важно от моментната позиция в класирането.

„За мен това е голяма лична победа. Именно това има значение и ще ме вдъхновява в бъдеще. Няма значение какво ще стане до края. Фактът, че преодолях всичко това, ще ме накара да продължа да се боря още по-усилено“, завърши българският пилот.

Още по темата

Цолов остава в битката за титлата във Формула 2

Цолов остава в битката за титлата във Формула 2

Съперникът на Никола Цолов си осигури място във Формула 1

Съперникът на Никола Цолов си осигури място във Формула 1

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Никола Цолов емоционален: Благодаря ви, България

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

УЕФА възобнови разследването срещу Барселона по случая „Негрейра“

УЕФА възобнови разследването срещу Барселона по случая „Негрейра“

Ново признание за Меси: Става почетен доктор

Ново признание за Меси: Става почетен доктор

Водещи

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

  • Преди 4 минути
Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

  • Преди 4 минути
Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

  • Преди 12 минути
Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

  • Преди 15 минути
Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

  • Преди 23 минути
Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

  • Преди 28 минути
Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

  • Преди 29 минути
Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

  • Преди 32 минути
Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

  • Преди 40 минути
Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

  • Преди 44 минути
Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

  • Преди 55 минути
Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

  • Преди 56 минути
244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

  • Преди 56 минути
Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

  • Преди 1 час