Цолов след драмата в Баку: Това е голяма лична победа

Никола Цолов направи равносметка на изключително трудния уикенд във Формула 2 в Баку. Българският пилот загуби първото място в генералното класиране, но приема преодоляването на проблемите като важна лична победа.

Цолов разкри, че екипът му е бил изцяло съсредоточен върху подобряването на автомобила, без да си поставя конкретни очаквания за крайния резултат.

„Това бяха наистина трудни моменти, но най-накрая преодолях проблемите заедно с отбора. Реално обаче не очаквах нищо. Просто бяхме концентрирани върху нашата работа“, заяви той пред предаването „Българският лъв“ по DIEMA SPORT 3.

„Гледахме какво можем да подобрим по колата и какво мога аз да подобря. Идеята беше да вземем максимума от нещата, които зависят от нас“, добави българският талант.

Цолов разкри, че черпи допълнителна мотивация от своя татуировка, която му напомня да остане твърд в трудните моменти.

„Гледам тази татуировка всеки път, когато се качвам в колата. Тя ми носи вдъхновение и ми напомня, че трябва да бъда твърд и устойчив“, обясни пилотът.

„Именно устойчивостта е нещото в живота, което ти помага да вървиш напред“, допълни той.

След състезанията в Баку Цолов вече не е лидер в шампионата. Българинът обаче отказва да приема случилото се единствено като разочарование.

„Ако се гледа по този начин, вече не съм лидер. Положението не е розово. Вярвам обаче, че това е част от живота. Всеки преминава през разочарования, а нещата могат да се променят много бързо“, заяви Цолов.

Той определи справянето с трудностите през уикенда като по-важно от моментната позиция в класирането.

„За мен това е голяма лична победа. Именно това има значение и ще ме вдъхновява в бъдеще. Няма значение какво ще стане до края. Фактът, че преодолях всичко това, ще ме накара да продължа да се боря още по-усилено“, завърши българският пилот.