БДЖ пуска безплатни влакове до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

Министерството на транспорта и съобщенията и "БДЖ - Пътнически превози" осигуряват безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври.

"Дължим признателност към великите личности, които са се борили за съхранението и укрепването на България, какъвто е и цар Самуил. Присъствието на хора от цялата страна ще бъде израз на уважение към делото и паметта на един от най-значимите ни владетели", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

За пътуването ще бъдат издавани безплатни двупосочни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено резервацията за седящо място, която е на стойност 0,51 евро в посока.

За инициативата са определени специални влакове от Южна, Северна централна, Югозападна и Северозападна България. Разписанията са съобразени така, че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 часа и да могат да се приберат още същия ден.

Подробна информация за влаковете, маршрутите и условията за пътуване е публикувана на официалния сайт на БДЖ.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в базиликата "Света София - Божия премъдрост". Председателят на църковното настоятелство отец Кирил Дидов съобщи пред БТА, че саркофагът ще бъде разположен в южната част на напречния кораб на храма.