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БДЖ пуска безплатни влакове до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил

БДЖ пуска безплатни влакове до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил
БТА

Граждани от различни части на страната ще могат да пътуват безплатно на 3 октомври, като ще заплащат единствено резервацията за седящо място

Министерството на транспорта и съобщенията и "БДЖ - Пътнически превози" осигуряват безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври.

"Дължим признателност към великите личности, които са се борили за съхранението и укрепването на България, какъвто е и цар Самуил. Присъствието на хора от цялата страна ще бъде израз на уважение към делото и паметта на един от най-значимите ни владетели", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

За пътуването ще бъдат издавани безплатни двупосочни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено резервацията за седящо място, която е на стойност 0,51 евро в посока.

За инициативата са определени специални влакове от Южна, Северна централна, Югозападна и Северозападна България. Разписанията са съобразени така, че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12:30 часа и да могат да се приберат още същия ден.

Подробна информация за влаковете, маршрутите и условията за пътуване е публикувана на официалния сайт на БДЖ.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в базиликата "Света София - Божия премъдрост". Председателят на църковното настоятелство отец Кирил Дидов съобщи пред БТА, че саркофагът ще бъде разположен в южната част на напречния кораб на храма.

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