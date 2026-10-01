Ердоган поиска нова конституция в Турция

С откриването на новия политически сезон и подновяването на сесиите на Меджлиса, турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган направи обръщение пред депутатите, в което очерта стратегическите приоритети за страната.

В своята 43-минутна реч, излъчвана на живо в социалните мрежи, той направи равносметка на постигнатото от началото на годината, настоя за пълно разоръжаване на ПКК и призова за изготвянето на изцяло нова Конституция на Турция, предава БТА.

Сегашният Основен закон е приет през 1982 г. под диктовката на военната хунта след преврата от 1980 г., като тогавашното ограничаване на правата на кюрдското малцинство се превърна в повод за избухването на въоръжения конфликт с ПКК през 1984 г. Макар документът да е претърпял 21 изменения до момента - включително прехода към президентска република през 2017 г. - Ердоган заяви , че Турция трябва да заличи това наследство.

„Най-голямото противоречие е, че лидерите на преврата от 12 септември 1980 г. години след него са отговаряли за извършеното, изправени са пред правосъдието, осъдени са. Въпреки това, настоящата Конституция носи техния подпис. Искам да го кажа открито: народът ни нито заслужава, нито е съгласен с това. Турция незабавно трябва да се освободи от този срам.“

Турският президент изтъкна, че настоящият състав на Меджлиса притежава исторически шанс за изработването на нов Основен закон поради своята политическа разнородност. Като доказателство за този капацитет Ердоган даде за пример широкото съгласие около закона за разоръжаване на ПКК. Той припомни, че рекордните 467 депутатски гласа в подкрепа на мира и демокрацията са разбили дългогодишните психологически бариери и предразсъдъци в обществото. Според лидера на страната бъдещата конституционна архитектура ще замени разделението с консенсус и ще заздрави трайно връзката между турските граждани и държавата.