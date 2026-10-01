Издирват мъж с деменция, изчезнал край пазара в "Иван Вазов"

Близки издирват мъж с деменция, изчезнал в столичния квартал "Иван Вазов". Снимката му е разпространена в социалните мрежи с призив за помощ.

Мъжът се казва Христо и е изчезнал в района на пазара в квартала. По информация на неговия син в момента на изчезването си той е бил облечен със сиви дрехи.

Семейството призовава всеки, който е виждал Христо или разполага с информация за местонахождението му, да се свърже с близките на телефон 0888 347 235 или 0888 252 871.

Снимката на издирвания мъж също е разпространена в социалните мрежи, за да достигне до възможно най-много хора.