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Издирват мъж с деменция, изчезнал край пазара в "Иван Вазов"

Издирват мъж с деменция, изчезнал край пазара в "Иван Вазов"

Христо е бил облечен със сиви дрехи, близките му призовават всеки, който го забележи, да се свърже с тях

Близки издирват мъж с деменция, изчезнал в столичния квартал "Иван Вазов". Снимката му е разпространена в социалните мрежи с призив за помощ.

Мъжът се казва Христо и е изчезнал в района на пазара в квартала. По информация на неговия син в момента на изчезването си той е бил облечен със сиви дрехи.

Семейството призовава всеки, който е виждал Христо или разполага с информация за местонахождението му, да се свърже с близките на телефон 0888 347 235 или 0888 252 871.

Снимката на издирвания мъж също е разпространена в социалните мрежи, за да достигне до възможно най-много хора.

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