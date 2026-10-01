Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

Спецчастите на Северна Македония проведоха операция, при която бе разбита организирана престъпна мрежа за наркотрафик и финансови престъпления, съобщиха от местното Министерство на вътрешните работи, цитирано по БТА.

В рамките на акцията разследващите са извършили обиски на 36 локации в районите на Скопие, Прилеп и Струга. При претърсванията са иззети марихуана, кокаин, огнестрелно оръжие и патрони от различен калибър, както и значителни суми пари в брой в денари и чужда валута, автомобили, мотори, телефони и металотърсач.

Наказателно преследване за незаконно производство и разпространение на наркотици, психотропни вещества и пране на пари е започнало срещу 21 души, като 20 от тях вече са арестувани.

Разследването разкрива, че престъпната схема е действала по строго определен маршрут. Забранените субстанции са били закупувани от доставчици в Албания, както и от Струга, Гостивар и Дебър. След това пратките са били транспортирани и складирани в депа в Скопие и Прилеп, откъдето мрежата е извършвала дистрибуция и крайна продажба в Прилеп, Битоля, Велес, Кавадарци, Неготино и столицата Скопие.