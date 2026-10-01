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Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия
АП/БТА

Полицейските доклади сочат, че младежите са влезли в морето, но не са преценили правилно силата и движението на приливите

Трагичен инцидент край бреговете на западния индийски щат Махаращра отне живота на най-малко осем ученици, които са се удавили по време на училищна екскурзия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местни източници.

Загиналите тийнейджъри са били част от група на частна образователна академия от град Пуна. Те са организирали излет до плажа Дивеагар в окръг Райгад, разположен на приблизително 170 километра от финансовия център на страната Мумбай, информират агенция АНИ и регионални медии.

Полицейските доклади сочат, че младежите са влезли в морето, но не са преценили правилно силата и движението на приливите, вследствие на което са били завлечени от мъртвото течение навътре във водата.

В организираното пътуване са участвали общо 48 души, сред които преподаватели и ученици от учебното заведение.

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