Путин: Влиянието на Запада намалява за добро

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че вероятността международните конфликти да продължат е изключително голяма на фона на променящия се свят, но ситуацията ще се подобри с отслабването на това, което той нарече западна хегемония. Информацията предава Ройтерс.

Путин подчерта, че трябва да се избегнат катастрофалните сценарии.

„Независимо от това кой сценарий ще се развие в глобален мащаб през следващите години, продължаването на международните конфликти е, за съжаление, изключително вероятно. Това се дължи отчасти на факта, че протичащите фундаментални промени – и възможностите, които те разкриват – подхранват амбициите и готовността за поемане на рискове в името на една на пръв поглед огромна печалба“, заяви още руският държавен глава.

В контекста на тези глобални промени руският лидер допълни по време на речта си в дискусионния клуб „Валдай“, че влиянието на западните държави неизбежно намалява за сметка на икономическия подем на други нации.

Според него преструктурирането на Организацията на обединените нации (ООН) е наложително, за да може тя по-точно да отразява новото многообразие на съвременния свят.