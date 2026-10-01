Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Две решения за задържане под стража в рамките на по-малко от четири часа получи Васил Михайлов, който в момента изтърпява присъда в затвора в Самораново.

Софийският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд в Кюстендил и остави Михайлов в ареста във връзка с Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. По-късно Софийският окръжен съд също постанови мярка „задържане под стража“ по друго производство срещу него, предаде БНТ.

Гръцката прокуратура е повдигнала срещу Михайлов шест обвинения, като за част от тях предвиденото наказание достига до доживотен затвор. Искането за предаването му на Гърция е свързано с разследване за въоръжен грабеж, извършен през август.

Часове след решението по Европейската заповед за арест съдът постанови Михайлов да остане задържан и по дело в България. То е свързано с обвинения за отвличане, побой и заплаха за убийство в Перник през миналата година.

От прокуратурата аргументираха искането за най-тежката мярка с наличието на опасност Михайлов да се укрие или да извърши друго престъпление.

„Налице са доказателства за реална опасност лицето да се укрие или да извърши други престъпления до приключването на висящото съдебно производство. Отделно от това той изтърпява и наказание лишаване от свобода“, заяви прокурор Еми Кирилова от Софийската окръжна прокуратура.

В момента Михайлов изтърпява присъдата си в затвора в Самораново, като наказанието му изтича на 14 октомври.

Защитата му определи постановяването на новите мерки като безсмислено и репресивно.

„Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Просто според мен не става да се борим с престъпността с нарушаване на закона“, коментира адвокатът му Ивайло Юруков.

Според прокуратурата няма правна пречка Михайлов да бъде едновременно с две мерки за неотклонение, тъй като Европейската заповед за арест може да бъде отменена.

До напрежение се стигна и в съдебната зала. Михайлов първоначално отказал да свали качулката си с аргумента, че външността му е променена и не желае да бъде виждан. Апелативният съд му наложи глоба от 200 евро. При разглеждането на другата мярка също беше поставен въпросът за санкция, но в крайна сметка Михайлов се съгласи да свали качулката.

Заради висящите производства срещу него българският съд може да вземе решение предаването му на гръцките власти да бъде отложено.