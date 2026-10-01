Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Композиторът, диригент и педагог проф. Милко Коларов получи наградата на Министерството на културата "Златен век" - звезда за значим принос към българската национална култура.

Отличието му беше връчено от директора на къщата музей "Панчо Владигеров" в София д-р Юлияна Караатанасова при откриването на изложба, посветена на операта "Цар Калоян", която гостува във Варна в рамките на Международния музикален фестивал "Варненско лято".

Коларов е ученик на Панчо Владигеров и си припомни годините, прекарани до композитора между 1968 и 1978 г.

"Тези десет години бяха най-красивите в моя живот", разказа той.

Проф. Коларов е бил диригент на постановката на "Цар Калоян" във Варна преди близо 50 години. По думите му работата по операта е била изключително интензивна, а хорът и целият творчески екип са били на много високо ниво.

"Мисля, че това беше много сериозен музикален празник за града. Владигеров беше доволен", спомни си Коларов.

Той разказа още, че именно при премиерата на 22 юли 1978 г. Панчо Владигеров прави последния си поклон пред публика. Малко повече от месец по-късно композиторът умира внезапно от сърдечен удар.

Коларов подчерта и ролята на къщата музей "Панчо Владигеров" в съхраняването на паметта за големия български композитор.

Тази година проф. Милко Коларов отбелязва 80-годишнина, а юбилейната програма във Варна включва нова постановка на неговата опера-приказка "Най-щастливият човек" и изпълнение на кантатата-поема "1876", посветена на 150-годишнината от Априлското въстание.

По време на събитието беше изразена и идея операта "Цар Калоян" от Панчо Владигеров да бъде поставена отново на варненска сцена в някой от следващите сезони.