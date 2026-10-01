Полет FZ1073: Как ранен пилот и задушаваща хватка предотвратиха нов „11 септември“

Осуетената въздушна катастрофа с полет от ОАЕ до Израел остава водеща тема в международния информационен обмен, като разследването изважда наяве все повече потвърдени факти за инцидента.

Официалните авиационни данни и изявления сочат, че става въпрос за полет FZ1073 на авиокомпанията flydubai, излетял от Дубай в посока летище „Бен Гурион“ в Тел Авив.

Кризата в небето е ескалирала рязко, когато машината Boeing 737 MAX е започнала неочаквано и екстремно да губи височина, пропадайки с близо 14 000 фута, което е предизвикало масова паника сред пътуващите. Според данните от FlightRadar24, по време на умишленото пикиране самолетът е излъчил международния авариен код „Squawk 7500“ за отвличане на въздухоплавателно средство.

Причината за ужасяващата маневра се оказва брутална атака вътре в пилотската кабина, където вторият пилот е намушкал с нож капитана на самолета в очевиден опит умишлено да разбие машината със 174 пътници на борда. Раненият командир, идентифициран като индийския гражданин капитан Смит Мачхар, е проявил изключителен героизъм. Въпреки тежкото си състояние и това, че е паднал на земята в непосредствена близост до вратата, той е успял да отвори пилотската кабина преди да изпадне в безсъзнание.

Чувайки писъците и усещайки рязкото падане, група израелски пасажери веднага са се втурнали на помощ. Израелският пътник Янив Хаюн разказва пред медиите, че при навлизането в кабината е видял нападателя върху уредите между двете седалки, опитвайки се да унищожи контролния панел и да разбие самолета. Хаюн е хванал извършителя, приложил му е задушаваща хватка и го е издърпал извън кабината за броени секунди.

Веднага след това към него са се присъединили още двама пасажери, които са помогнали за окончателното поваляне и неутрализиране на нападателя на земята.

На борда като пътник е пътувал друг пилот, който веднага е влязъл в кабината, помогнал е за управлението на самолета и заедно с останалия член на екипажа са приземили успешно самолета на летището в Табук, Саудитска Арабия. По-късно раненият индийски капитан е бил хоспитализиран в Саудитска Арабия и подложен на успешна спешна операция, а пътниците са транспортирани до Израел, където при кацането си запяха еврейската песен „Ам Израел Хай“.

Вълната от международни реакции и последвалите мерки за сигурност допълнително усложниха авиационната ситуация в Близкия изток. Главният прокурор на Обединените арабски емирства Хамад Сайф ал-Шамси официално разпореди сформирането на специален разследващ екип в ОАЕ, който да установи евентуална връзка на инцидента с организирана терористична дейност и да разбере как оръжието е било внесено на борда.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп проведе дълъг телефонен разговор с премиера Нетаняху, за да обсъдят детайлите по случая, като пред репортери в Белия дом Тръмп похвали ранения капитан като „герой“ и отбеляза, че нападателят вероятно е бил радикализиран екстремист.

Последната официална позиция на израелските власти внася сериозна политическа и геополитическа тежест в случая. Израелският премиер Бенямин Нетаняху направи официално изявление, в което подчерта, че благодарение на бързата реакция на екипажа и пасажерите е „предотвратена катастрофа от мащаба на 11 септември“.

Израелският лидер лично похвали капитан Смит Мачхар, наричайки го „истински герой, спасил живота на 174 души“.

По отношение на мотивите и евентуална външна намеса, Нетаняху и израелският президент Исак Херцог бяха по-предпазливи, заявявайки, че „все още е твърде рано да се каже дали има иранска следа“ или предварително планиран заговор.

Междувременно израелският министър на отбраната Израел Кац открито определи случилото се като „опит за джихадистки терористичен акт“.

Според официалните данни, извършителят е гражданин на Оман, който веднага е бил арестуван от саудитските власти на летището в Табук и подложен на разпити. В отговор на инцидента израелските служби за сигурност вече са затегнали проверките и мерките за сигурност на пилотите за всички полети, изпълнявани до страната.