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Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“

Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“
АР/БТА

По думите му в Саудитска Арабия вече се извършва разследване срещу пилота, заподозрян за нападението

Все още не може да се каже кой стои зад предполагаемия опит за отвличане и разбиване на полет на авиокомпания „Флайдубай“ от Дубай за Тел Авив, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за „Фокс нюз“ с американския телевизионен водещ Шон Ханити, предаде Ройтерс.

По думите му в Саудитска Арабия вече се извършва разследване срещу пилота, заподозрян за нападението. Нетаняху посочи, че се очаква той да бъде предаден на Обединените арабски емирства, откъдето е родом.

Израелският премиер добави, че страната му ще следи развитието на случая и не изключи възможността Израел да се включи в разследването.

Нетаняху беше попитан и дали има информация, която да насочва към евентуална иранска връзка. Той обаче подчерта, че на този етап е прекалено рано да се правят подобни заключения.

Междувременно израелският премиер изрази признателност към индийския пилот Смит Мачхар, който според информацията е помогнал за спасяването на пътниците. Той е бил намушкан с нож от своя колега при предполагаемия опит за отвличане на самолета.

Говорител на Нетаняху заяви пред Ройтерс, че Мачхар, въпреки че е бил ранен и е лежал на пода на пилотската кабина, е успял да отвори вратата. Това е позволило на пътниците да се намесят и да обезвредят втория пилот. На борда е имало и втора двойка пилоти на „Флайдубай“, които впоследствие са поели управлението и са приземили самолета в Табук, Саудитска Арабия.

Нетаняху определи действията на индийския пилот като героични и посочи, че той е помогнал да бъдат спасени 174 души, сред които израелски и други граждани.

„Всички пасажери са в безопасност“, заяви израелският премиер във видеообръщение, след като по-рано определи Мачхар като „истински герой“ в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Индийското посолство в Саудитска Арабия съобщи, че раненият пилот е настанен в болница в Табук за лечение.

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