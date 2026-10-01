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106 пожара са потушени в страната за денонощие

106 пожара са потушени в страната за денонощие
БТА

Противопожарните екипи са реагирали на 149 сигнала за произшествия

Общо 106 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие, а един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР на сайта на ведомството.

Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 149 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които осем в жилищни сгради, един в транспортни средства, един в селското стопанство и един в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 92 пожара, от които 53 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 29 в отпадъци и три в готварски уреди и комини.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи с транспортни средства.

Имало е три лъжливи повиквания.

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