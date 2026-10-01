Тръмп: Великобритания ще обясни защо заподозрените по случая с американската военна база са освободени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква Вашингтон да получи повече информация за решението на британските власти да освободят под гаранция заподозрените за предполагаем заговор срещу американската база „Феърфорд“ във Великобритания, предаде Ройтерс.

Базата се използва от американските сили при операциите срещу Иран. В понеделник британските власти съобщиха, че петимата задържани по случая ще бъдат освободени. Всички те са британски граждани на около 25 години.

Тръмп определи решението за освобождаването им като „изненадващо“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че според американската страна в случая без съмнение е замесен „чуждестранен субект“, но не уточни кого има предвид.

Британският премиер Анди Бърнам съобщи, че има „сериозни индикации“ за възможна иранска връзка със заговора. Той обаче подчерта, че разследването продължава.

Сигналът за потенциална заплаха за сигурността на базата е бил подаден в неделя от местна жителка. Тя съобщила за подозрителни микробуси, паркирани в района, около които се движели маскирани мъже с качулки.

По думите на Тръмп заподозрените са били „следени от дълго време“. При претърсванията британските власти са открили неуточнено количество бензин, но не са намерили взривни устройства.

Иран отхвърли всякаква връзка със случая.