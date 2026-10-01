Земетресение с магнитуд 3 край Тополовград

Земетресение с магнитуд 3 бе регистрирано тази сутрин в района на Тополовград. Това съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

Трусът е станал в 07:24 часа.

От Националния сеизмологичен център призовават хората, усетили земетресението, да споделят информация чрез специален въпросник на института.