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10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян

10 медицински сестри започват работа в болницата в Смолян
БТА

Новите сестри са студентки в 4-и курс

Десет медицински сестри започват работа в болницата в Смолян днес.

Новите сестри са част от 14 студенти в 4-и курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение, предава БНР.

Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян продължава и за студенти от 1, 2, 3 и 4 курс.

Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение.

Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление "Здравни грижи".

Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда.

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