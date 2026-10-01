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Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта

Русия съобщи за прехванати 330 украински дрона през нощта
АР/БТА

Над Брянска, Белгородска и още редица области са регистрирани атаки с безпилотни летателни апарати

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 330 украински дрона през нощта над руски региони, Крим и акваторията на Черно море, предаде ТАСС.

По данни на ведомството дроновете са били засечени и свалени в периода от 20:00 часа московско време на 30 септември до 08:00 часа на 1 октомври.

Руското министерство на отбраната посочи, че безпилотни летателни апарати са били унищожени над Брянска, Белгородска, Смоленска, Калужка, Тулска, Курска, Тверска, Липецка, Орловска, Тамбовска и Астраханска област, както и над Московския регион и Черно море.

От ведомството съобщиха също за свалени дронове над украинския Кримски полуостров.

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