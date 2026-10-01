Адв. Рангелов: Има големи резерви, че задържаният мъж е извършителят на убийството на Илиян Филипов

Има сериозни резерви, че задържаният в София мъж е физическият извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, заяви пред БТВ адвокатът и криминалист Людмил Рангелов.

Според него задържаният може да се окаже „удобният човек“, върху когото да паднат подозренията заради богатото му криминално минало.

"Имам много сериозни резерви към твърдението, че това е извършителят. Той изглежда просто удобният човек с много богато криминално минало“, коментира Рангелов.

Той припомни, че задържаният е бил осъждан и е прекарал 11 години в затвора за убийство, извършено, когато е бил на около 19 години. Според Рангелов обаче това престъпление е било резултат от инцидентно сбиване, а не предварително планирано убийство.

„Да не се залага особено на този момент от неговото криминално минало, няма основания“, каза адвокатът.

Като ключови за разследването той определи откриването на оръжието, с което е извършено убийството, както и събирането и анализирането на всички записи от охранителни камери. Според него доказването на евентуална връзка между физическия извършител и поръчител би било изключително трудно.

Рангелов подчерта, че дори човекът да е бил набелязан като извършител, това не означава автоматично, че полицията разполага с достатъчно доказателства срещу него.