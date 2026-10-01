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Делян Пеевски: Мантинелите са тема на управляващите, затова отклоняват вниманието с лъжи (ВИДЕО)

Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство сме ги платили, посочи Пеевски

Това беше поводът министър Демерджиев да не дойде днес. Той дойде, но по друга тема, просто да убие номера с мантинелите, защото темата е изключително неудобна за тяхното правителство“, заяви Делян Пеевски пред журналисти.

По думите му предстои да бъдат представени данни за връзките между правителството, финансовия и строителния министър и фирмите, свързани с мантинелите.

Почваме с първата днес – как са се случили нещата, как са поскъпнали цените. През 2022 година трябва постановление на Министерския съвет за тези мантинели. Дотук са 160% на базата на тази методика, която е в кабинета на Гълъб Донев“, каза Пеевски.

Той заяви, че има и „интересни връзки“ със съветници в кабинета на министър-председателя, които според него са чести гости на един от производителите на мантинели.

Пеевски коментира и спора около полетите, като категорично отрече те да са били плащани от фирми, свързани с производители на мантинели.

Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство сме ги заплатили. На никого не дължа други обяснения. Министър Демерджиев изрече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма“, заяви той.

„Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели и никакви други фирми, които са свързани с тези хора“, допълни Пеевски.

Според него темата с полетите се използва за отклоняване на вниманието от проблемите, които засягат хората.

Това е една огромна лъжа, един голям популизъм, защото отклоняват темите от истинските теми на българското общество. Хората изнемогват, цените хвърчат, отидоха в космоса“, каза Пеевски.

Той посочи като основни проблеми високите цени на горивата, храните и услугите.

Нещата са чудовищни за българските граждани. Явно тези хора не ходят в страната и не общуват с хората. Това са проблемите. Отвличат вниманието с лъжи. Мантинелите са тема на управляващите и ще го видите след малко“, заключи Делян Пеевски.

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