Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност
По думите му същото предупреждение е било отправено и към неговия дългогодишен сътрудник и съосновател на „Форума на свободна Русия“ Иван Тютрин
Руският опозиционер в изгнание и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви, че е бил предупреден от службите за сигурност на Литва и САЩ, че животът му е в опасност, предаде Франс прес.
По думите му същото предупреждение е било отправено и към неговия дългогодишен сътрудник и съосновател на „Форума на свободна Русия“ Иван Тютрин.
Каспаров написа, че информацията, че двамата са включени в списък на лица, подлежащи на ликвидиране, не го е изненадала, но въпреки това я определи като шокираща.
„Литовските и американските служби за сигурност ни информираха, че животът ни е в опасност и че трябва да вземем предпазни мерки“, заяви Каспаров.
Той добави, че вече е предприел такива мерки и възнамерява да продължи да го прави.
ТАРАЛЕЖ припомня историята на Каспаров.
Гари Каспаров е роден през 1963 г. в Баку и става световен шампион по шахмат през 1985 г., когато е на 22 години. Той запазва титлата до 2000 г. и дълги години е сред най-силните шахматисти в света.
След оттеглянето си от професионалния шах Каспаров се насочва към политиката и се превръща в един от най-известните критици на Владимир Путин. През 2007 г. е арестуван за участие в опозиционна демонстрация в Москва.
Каспаров е сред основателите на опозиционното движение „Другата Русия“, а през 2012 г. става председател на Обединения граждански фронт. През 2014 г. напуска Русия и се установява в чужбина, като продължава публичната си критика към Кремъл.
Той е и съосновател на „Форума на свободна Русия“ – международна платформа на руски опозиционери и критици на руското правителство.
След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. руските власти включват Каспаров в регистъра на т.нар. „чуждестранни агенти“. През март 2024 г. той е добавен и в руския списък на „терористи и екстремисти“.