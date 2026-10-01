Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност

Руският опозиционер в изгнание и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви, че е бил предупреден от службите за сигурност на Литва и САЩ, че животът му е в опасност, предаде Франс прес.

По думите му същото предупреждение е било отправено и към неговия дългогодишен сътрудник и съосновател на „Форума на свободна Русия“ Иван Тютрин.

Каспаров написа, че информацията, че двамата са включени в списък на лица, подлежащи на ликвидиране, не го е изненадала, но въпреки това я определи като шокираща.

„Литовските и американските служби за сигурност ни информираха, че животът ни е в опасност и че трябва да вземем предпазни мерки“, заяви Каспаров.

Той добави, че вече е предприел такива мерки и възнамерява да продължи да го прави.

ТАРАЛЕЖ припомня историята на Каспаров.

Гари Каспаров е роден през 1963 г. в Баку и става световен шампион по шахмат през 1985 г., когато е на 22 години. Той запазва титлата до 2000 г. и дълги години е сред най-силните шахматисти в света.