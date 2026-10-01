Новини
Търси
Подкаст
Свят

Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност

Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност
АР/БТА

По думите му същото предупреждение е било отправено и към неговия дългогодишен сътрудник и съосновател на „Форума на свободна Русия“ Иван Тютрин

Руският опозиционер в изгнание и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви, че е бил предупреден от службите за сигурност на Литва и САЩ, че животът му е в опасност, предаде Франс прес.

По думите му същото предупреждение е било отправено и към неговия дългогодишен сътрудник и съосновател на „Форума на свободна Русия“ Иван Тютрин.

Каспаров написа, че информацията, че двамата са включени в списък на лица, подлежащи на ликвидиране, не го е изненадала, но въпреки това я определи като шокираща.

„Литовските и американските служби за сигурност ни информираха, че животът ни е в опасност и че трябва да вземем предпазни мерки“, заяви Каспаров.

Той добави, че вече е предприел такива мерки и възнамерява да продължи да го прави.

ТАРАЛЕЖ припомня историята на Каспаров. 

Гари Каспаров е роден през 1963 г. в Баку и става световен шампион по шахмат през 1985 г., когато е на 22 години. Той запазва титлата до 2000 г. и дълги години е сред най-силните шахматисти в света.

След оттеглянето си от професионалния шах Каспаров се насочва към политиката и се превръща в един от най-известните критици на Владимир Путин. През 2007 г. е арестуван за участие в опозиционна демонстрация в Москва.

Каспаров е сред основателите на опозиционното движение „Другата Русия“, а през 2012 г. става председател на Обединения граждански фронт. През 2014 г. напуска Русия и се установява в чужбина, като продължава публичната си критика към Кремъл.

Той е и съосновател на „Форума на свободна Русия“ – международна платформа на руски опозиционери и критици на руското правителство.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. руските власти включват Каспаров в регистъра на т.нар. „чуждестранни агенти“. През март 2024 г. той е добавен и в руския списък на „терористи и екстремисти“.

 
 

Още по темата

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Украйна ще поиска от САЩ нови санкции срещу руски компании и лица

Украйна ще поиска от САЩ нови санкции срещу руски компании и лица

Руски опозиционер се отказа от участие в изборите заради „съдебни спънки“

Руски опозиционер се отказа от участие в изборите заради „съдебни спънки“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Марта Кос: Следващата седмица ще представим допълнителни идеи за разширяване на ЕС

Марта Кос: Следващата седмица ще представим допълнителни идеи за разширяване на ЕС

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

НАТО получава Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г.

НАТО получава Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г.

Водещи

София се превръща в алтернатива за евтини полети за жителите на Северна Гърция

София се превръща в алтернатива за евтини полети за жителите на Северна Гърция

  • Току-що
Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

  • Преди 4 минути
Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

  • Преди 6 минути
Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

  • Преди 18 минути
Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

  • Преди 20 минути
Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

  • Преди 25 минути
Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

  • Преди 37 минути
Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

  • Преди 60 минути
Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна