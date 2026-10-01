Донски е на четвъртфинал на двойки в Порто

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто. Надпреварата на твърда настилка е с награден фонд от 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка от Полша, поставени под №3 в схемата, победиха Михаел Геертс от Белгия и Виджай-Сундар Прашант от Индия с 6:1, 6:4. Срещата продължи само 52 минути.

Донски и Пиечонка спечелиха пет поредни гейма в първия сет и го затвориха убедително. Във втората част един пробив в третия гейм им беше достатъчен, за да стигнат до крайния успех.

На четвъртфиналите българо-полският тандем ще се изправи срещу Ариел Беар от Уругвай и Джошуа Парис от Великобритания.

С победата Александър Донски заработи 25 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 84-тото място.