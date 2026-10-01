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Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио

Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио
АП/БТА

Японската легенда приключи 19-годишната си кариера след достойно представяне срещу Франсис Тиафо

Бившият №4 в света Кей Нишикори изигра последния мач в професионалната си кариера. 36-годишният японец загуби от втория поставен Франсис Тиафо с 4:6, 4:6 в първия кръг на турнира от сериите АТП 500 в Токио.

Двукратният шампион в надпреварата получи „уайлд кард“ от организаторите и се представи достойно срещу близо десет години по-младия американец. Срещата продължи 75 минути.

Нишикори върна ранен пробив и изравни за 3:3 в първия сет, но след това загуби три поредни гейма. Във втората част Тиафо проби за 2:1 и запази преднината си до края.

„Много се вълнувам, че играя в Япония, но също така знам, че това е последният ми момент. Затова е някак тъжно“, заяви Нишикори след двубоя.

Нишикори се оттегля след 19 години в професионалния тенис. Той спечели 12 титли и достигна до финала на Откритото първенство на САЩ през 2014 година.

Японецът е първият представител на страната си, който достига до топ 10 на световната ранглиста. На Олимпийските игри в Рио де Жанейро той спечели бронзов медал и донесе на Япония първото отличие в тениса от близо век.

Третият поставен Тейлър Фриц напусна турнира след загуба от квалификанта Хауме Мунар със 7:6(7), 4:6, 3:6. В следващия кръг испанецът ще срещне Жайме Фария.

Холгер Руне също не успя да започне победоносно при завръщането си в Тура след 11-месечно отсъствие. Датчанинът отстъпи на Кириан Жаке с 3:6, 1:6. Тежка контузия в ахилесовото сухожилие извади бившия №4 в света от топ 10 и забави завръщането му на корта.

Следващият съперник на Жаке ще бъде Лучано Дардери, който елиминира шестия поставен Каспер Рууд със 7:6(3), 6:3.

Напред продължават още Стефанос Циципас, Юго Умбер и Иржи Лехечка.

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